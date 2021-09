Bundestagswahl : Alle Ergebnisse im Überblick: So wurde in der Region Trier gewählt (mit Grafik)

Alle Ergebnisse im Überblick: So wurde in der Region Trier gewählt (mit Grafik)

Interaktiv Region Trier Deutschland einen neuen Bundestag gewählt. Hier finden Sie alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen der Region und Ihrer Gemeinde im Überblick.

Die Bundestagswahl 2021 ist vorbei. In einigen Wahlkreisen in der Region wurde es sehr spannend, in anderen deutlicher. Welche Kandidaten die Region künftig in Berlin vertreten werden, finden Sie hier in einer Bildergalerie. Alle Informationen, spannende Analysen, Berichte, Kommentare und vieles mehr finden Sie unter volksfreund.de/bundestagswahl