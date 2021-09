Bundestagswahl : Kanzler Scholz? Kanzler Laschet? Noch ist nichts entschieden

Trier SPD und Union liegen bei der Bundestagswahl nach derzeitigem Stand fast gleichauf, die SPD führt knapp. Beide wollen die Regierung bilden. Jetzt beginnt das Ringen um mögliche Koalitionspartner. Für einige regionale Bewerber wird’s eng.

Damit ist am Sonntagabend zunächst noch völlig unklar, ob SPD oder CDU voraussichtlich den neuen Bundeskanzler stellen werden. Dies wird sich vermutlich erst in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar Wochen entscheiden. Erst nach den Sondierungsgesprächen der Parteien wird feststehen, auf welches Bündnis es hinauslaufen könnte. Derzeit regiert noch eine sogenannte große Koalition von CDU und SPD. Dass dieses Bündnis fortgesetzt wird, ist unwahrscheinlich.

Sind die Gespräche erfolgreich, liegt am Ende eine Koalitionsvereinbarung auf dem Tisch, in der die politischen Ziele des Bündnisses festgehalten sind. Auch über die Verteilung der Ressorts müssen sich die Koalitionsparteien einigen; die personelle Besetzung ist dann Sache der jeweiligen Parteien. Spätestens am 30. Tag nach der Wahl muss der neue Bundestag zur ersten, konstituierenden Sitzung zusammentreten. Doch noch ist es nicht so weit. Experten rechnen damit, dass die bevorstehende Regierungsbildung wahrscheinlich so spannend werden könnte wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht den Auftrag dazu bei den Sozialdemokraten. „Wir wussten, das wird ein knapper Wahlkampf“, sagte Klingbeil. „Aber ganz klar: Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.“