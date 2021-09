Reformen? Nicht nötig, sagen die Parteien : Bundestagswahl 2021 und Reformstau: Das verhängnisvolle Weiter-So

Analyse Berlin Im Wahlkampf spricht keine Partei den hohen Reformbedarf an, der sich nach 16 Merkel-Jahren angestaut hat. Die Dividende der Hartz-Reformen scheint nahezu aufgezehrt. Doch Wegschauen bleibt die Devise der Politiker, dabei sind die Herausforderungen durch Klimakrise und Demografie heute sogar größer als zu Schröders Zeiten.

Olaf Scholz eilt Armin Laschet in den jüngsten Umfragen von ARD und ZDF davon – ein Ampelbündnis aus SPD, FDP und Grünen oder eine rot-grün-rote Koalition unter einem Bundeskanzler Scholz rücken damit näher. In weiten Teilen der Wirtschaft löst vor allem das mögliche Linksbündnis Alarmstimmung aus. Der heutige Vizekanzler Scholz ist zudem kein neues Gesicht, seine SPD in den vergangenen Jahren deutlich nach links gerückt. Eine effektive Reformagenda, die darauf zielt, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit trotz des demografischen Wandels und der Klimakrise zu sichern, ist der SPD in den kommenden vier Jahren kaum zuzutrauen.