Entscheidung am 26. September : Live-Ticker zur Bundestagswahl: Was passiert im Wahlkampf-Endspurt?

Live-Ticker zur Bundestagswahl: Was passiert im Wahlkampf-Endspurt?

Entscheidung am 26. September

Liveblog Trier Es gibt keine Gewissheiten vor der Bundestagswahl 2021. Die Umfragen haben gezeigt, dass sich noch niemand als sicherer Sieger fühlen darf. Weitere Umwälzungen sind nicht ausgeschlossen.

Schon am 26. September fällt die Entscheidung bei der Bundestagswahl 2021 . Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock streiten um die Nachfolge von Angela Merkel im Kanzleramt.

Die Wahlbenachrichtigungen sind verschickt, die Briefwahl haben viele Wähler schon Wochen im Voraus erledigt. Wie immer dürfen alle Wahlberechtigten in Deutschland zwei Kreuze auf ihrem Stimmzettel setzen. Vielfach wird wieder der Wahl-O-Mat bei der Entscheidung helfen. Sie finden bei uns alle Informationen über den Wahlkreis Trier , Wahlkreis Bitburg und Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück .

Was sich auf den letzten Metern des Wahlkampfes tut, bevor die Entscheidung an der Wahlurne gefallen ist, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker zur Bundestagswahl.