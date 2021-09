Ex-SPD-Chefin : Denkt Andrea Nahles an ein Comeback?

Denkt Andrea Nahles an ein Comeback?

Eng vertraut: Finanzminister Olaf Scholz 2018 in einer SPD-Sitzung mit der damaligen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Als Tandem wollten Andrea Nahles und Olaf Scholz die SPD retten. Sie blieb 2019 auf der Strecke. Er will jetzt ins Kanzleramt. Er würde sich freuen, wenn sie eines Tages in die Politik zurückkehrt. Kann das schon nach der Bundestagswahl passieren? Eine Spurensuche.

In der SPD ist eine gewisse Andrea-Nahles-Wehmut aufgekommen. Ein Top-10-Sozialdemokrat schwärmte dieser Tage von der Professionalität jener Frau, die im Sommer 2019 zermürbt von internen Attacken Partei- und Fraktionsvorsitz abgab, ihr Bundestagsmandat niederlegte und sich fluchtartig aus der Politik (“Machen Sie's gut“) zurückzog. Könnte Nahles nach der Wahl womöglich ein Comeback feiern, wieder Ministerin werden? „Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ob sie selbst sich das vorstellen kann, weiß ich nicht“, sagt der Genosse.

Olaf Scholz hat auf diese Frage bereits geantwortet. „Wenn Andrea Nahles für sich irgendwann entscheidet, dass sie wieder in die Politik gehen möchte, dann würden sich viele sehr freuen. Dazu gehöre auch ich“, sagte der Kanzlerkandidat der „Süddeutschen Zeitung“. Nahezu zeitgleich autorisierte Nahles, die sich anders als frühere Parteivorsitzende zwei Jahre lang mit Kommentaren vom SPD-Spielfeldrand zurückhielt, für den „Spiegel“ ein paar Sätze. „Olaf Scholz macht das gut, die aktuellen Umfragewerte der SPD sind sein Erfolg.“ Sie habe den früheren Hamburger Bürgermeister immer für den richtigen Kanzlerkandidaten gehalten - „und sehe mich jetzt bestätigt“. Scholz werde oft als spröde beschrieben. „Aber er ist tatsächlich ein leidenschaftlicher Politiker, der für seine Sache brennt“, sagte Nahles. Ist das Timing reiner Zufall, oder Teil einer konzertierten Aktion, um Nahles' Wirken als Basis am nun zu beobachtenden SPD-Aufschwung zu würdigen?

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat die SPD als Wunschpartner genannt. „Ich trete an, die nächste Bundesregierung inhaltlich, aber auch personell zu führen. Und beim Partner: Am liebsten mit der SPD“, sagte Baerbock dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Und noch jemand meldete sich überraschend zu Wort. SPD-Vize Kevin Kühnert schrieb jetzt in einem Beitrag für die „Zeit“, er bedauere den Umgang der Partei mit Nahles zutiefst: "Für die Wochen im Mai und Juni 2019 kann ich bis heute nur Scham empfinden." Nahles-Vertraute spüren bei diesen Sätzen eher ein Gefühl der Scheinheiligkeit. Nahles fühlte sich von Kühnert nie wirklich unterstützt. 2019 verhagelte er mit seinen umstrittenen Sozialismus-Thesen (BMW vergesellschaften) ihren Europawahlkampf.

Nach dem Rücktritt von Martin Schulz nahm Nahles in einem Tandem mit Scholz die Erneuerung der Partei in Angriff. Sie machte Fehler. Kritiker beschrieben ihre Fraktionsführung als autoritär, öffentliche Auftritte gingen daneben, in der Affäre um Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen verließ sie ihr politischer Instinkt. Weil die SPD-Umfragewerte tief im Keller blieben und eine Wahl nach der anderen verloren ging, zahlte letztlich aber nur Nahles einen hohen Preis - während Scholz seine Karriere als Finanzminister, Vizekanzler und nun als Kanzlerkandidat fortsetzen konnte. Wäre es da nicht ein Akt der Gerechtigkeit, Nahles zurückzuholen und ein Stück weit zu rehabilitieren?