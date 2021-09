Bundestagswahl : Was wollen die Parteien für queere Menschen erreichen?

Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Die Grünen schneiden am besten ab, die CDU will am Status quo festhalten: Die Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl des Lesben- und Schwulenverband Deutschland zeigen, was die Parteien für queere Menschen erreichen wollen. Eine Partei wird als „gefährlich“ eingestuft.

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Während die Spitzenkandatinnen und -kandidaten aktuell fast täglich in Talkshows und Interviews zu Gast sind, lohnt der Blick auf Themen, die in diesen Gesprächen zumindest nicht an erster Stelle stehen: Die Anliegen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechlichen Menschen (auch als LSBTI oder queere Menschen bezeichnet). Um diesen Menschen (und denen, die sich für sie einsetzen) die Wahl zu erleichtern, hat der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) Wahlprüfsteine veröffentlicht.

Queere Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2021: Wie entstehen sie?

Um die Wahlprüfsteine zu formulieren reicht der LSVD Fragen in die Parteien ein, die diese beantworten. Der LSVD bewertet diese anschließend und fügt sie zu Prüfsteinen zusammen.

Bei der diesjährigen Wahl gibt es eine Neuerung: Die im Bundestag vertretenen, demokratischen Parteien haben sich auf ein neues Verfahren für die Einreichung von Wahlprüfsteinen geeinigt. Danach durften nur maximal acht Fragen mit maximal jeweils 300 Zeichen eingereicht werden. „Diese Beschränkungen finden wir problematisch“, gibt der LSVD bekannt.

Wie schneiden die Parteien in den Wahlprüfsteinen ab?

Die Auswertung des LSVD zeigt: Am umfassendsten wollen Die Grünen die insgesamt 24 Forderungen (die aus den acht eingereichten Fragen entstehen) umsetzen. Dicht gefolgt werden die Grünen von den Linken und der FDP. Nach Angaben des LSVD lässt die SPD viele Fragen unbeantwortet und landet damit auf Platz vier. Die Union will laut LSVD „am Status quo festhalten“ und lässt insgesamt 14 Forderungen unbeantwortet. Sie verspricht lediglich einen Aktionsplan gegen Hassgewalt und befürwortet die Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer.

Für den LSVD „wenig überraschend“ zeigt die AfD ihre „Verachtung für viele Errungenschaften“. So will die Partei etwa das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wieder abschaffen, das erst im Jahr 2006 erlassen wurde. Außerdem sei für die AfD „Familie nicht da, wo Kinder sind“. Das Fazit des LSVD ist klar: „Trotz lesbischer Spitzenkandidatin (Alice Weidel, Anm. d. Red.) steht die AfD für eine gefährliche Politik, der LSBTI keine Stimme geben sollten.“

Zu welchen Themen wurden die Parteien befragt und wie haben sie geantwortet?

Auf einen Blick lassen sich die Antworten der Parteien in der folgenden Grafik erkennen, die der LSVD erstellt hat:

Queere Wahlprüfsteine: Das sind die kompletten Antworten der befragten Parteien

Die Grafik des Lesben- und Schwulenverband Deutschland zeigt die queeren Wahlprüfsteine und die Antworten darauf, was die Parteien nach der Bundestagswahl erreichen wollen. Foto: LSVD