Bundestagswahl 2021 : Interaktive Grafik: So haben die Wähler an ihrem Wohnort abgestimmt

Interaktive Grafik: So haben die Wähler an ihrem Wohnort abgestimmt

Trier/Bitburg/Wittlich Wie haben die Menschen im Wahlkreis Trier abgestimmt? Wie schnitten die Grünen in der Verbandsgemeinde Prüm ab? Und wo war die AfD in Sachsen besonders erfolgreich? Die Übersicht aus allen Wahlkreisen von Rheinland-Pfalz und Deutschland zum Durchklicken.

Nach dem vorläufigen Ergebnis wurden die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz am Sonntag stärkste Partei. Die CDU/CSU stürzte nach 16 Jahren Regierung von Kanzlerin Angela Merkel mit Armin Laschet auf ein Rekordtief. Trotzdem reklamierte am Wahlabend nicht nur Scholz, sondern auch Laschet den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Beide streben eine Koalition mit Grünen und FDP an. Die wollen jetzt erst einmal untereinander reden.