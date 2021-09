Kommentar : Das Triell ist für den Wahlkampf wichtig

Berlin Wer hat gewonnen, wer verloren, gab es Patzer, wer wirkte am überzeugendsten? Die Politik in Deutschland hat jedenfalls von diesem Dreikampf im Fernsehen profitiert.

Es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der in diesen Wochen durch den knappen Abstand der Parteien in den Umfragen an Bedeutung gewonnen hat. Wohltuend war auch, dass es nun um konkrete Themen und deren Lösung geht. Wahlprogramme sind geduldig, an inhaltlichen Aussagen vor einem Millionenpublikum werden sich künftige Kanzlerinnen oder Kanzler messen lassen müssen.