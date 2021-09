CDU-Kanzlerkandidat : Laschet: „Steuererhöhungen sind falsch“

Interview 30 Minuten Zeit und jeweils nur 30 Sekunden für die Antwort: Im Interview mit der Radiozentrale und der Deutschen Presse-Agentur haben die Kanzler- und Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien einen identischen Fragenkatalog zu sechs Themenkomplexen beantwortet. Dazu kamen Schnellfragerunden, zum Beispiel im „Ja-oder-Nein“-Format.

Frage: Was bedroht, Ihrer Meinung nach, die innere Sicherheit Deutschlands am meisten? 30 Sekunden, ab jetzt...

Antwort: Also wir haben unterschiedliche Bedrohungen. Es ist eine angespannte Zeit, wir erleben viel Aggression. Wir haben rechten Terrorismus in Deutschland, der auch vor Mordanschlägen nicht zurückschreckt. Wir haben islamistischen Terror, wir haben linksextreme Gewalt und wir haben Kriminalität. Wir haben Einbruchs, Diebstähle, sodass das Thema Sicherheit für die Bürger ganz wichtig ist. Und mein Prinzip ist Null Toleranz gegenüber Kriminellen. Wir müssen den Rechtsstaat konsequent durchsetzen.

Frage: Was wollen Sie tun, um Wohlstand in Deutschland gerechter zu verteilen? 30 Sekunden, ab jetzt...

Frage: Verstopfte Autobahnen, marode Brücken, überfüllte Fernzüge, Dörfer ohne Busanbindung, fehlende Radwege, Dauerstau in Großstädten. Was wollen oder würden Sie da gern als erstes auf den Weg bringen? 30 Sekunden, ab jetzt...

Antwort: Also wir müssen schneller werden bei Plan- und Genehmigungsverfahren. Wenn wir wollen, dass weniger Menschen fliegen, müssen die Bahnstrecken schneller werden. Wir werden trotzdem Automobilität noch brauchen auch in der Zukunft. Viele Dörfer werden entlastet durch Umgehungsstraßen. Die müssen auch weiter gebaut werden. Wir müssen Verkehrspolitik rational machen, nicht mit Verboten, nicht mit Ideologie, sondern der Freiheit, der Bewegung - die für Menschen wichtig sind - nachhaltige Antworten geben.

Frage: Herr Laschet, woran mangelt es Deutschland derzeit am meisten und was würden oder wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden, ab jetzt...

Antwort: Deutschland mangelt es an Tempo. Es gibt viele gute Ideen bei der Klimapolitik, bei der Verkehrspolitik, bei dem, wie wir bauen wollen. Aber alles geht zu langsam. Und deshalb brauchen wir schnellere Plan- und Genehmigungsverfahren. Abbau von Bürokratie. Den Menschen mehr zutrauen. Sie machen lassen und nicht als Staat alles reglementieren. Das ist auch die große Richtungsentscheidung bei dieser Bundestagswahl. Viele Wettbewerber wollen Tausende Verbote. Ich will diese Freiräume eröffnen.

Frage: Garant für Wirtschaftswachstum in Deutschland war in der Vergangenheit das Gütesiegel „Made in Germany“ - hochwertige Maschinen oder Autos. Wofür wird Made in Germany in Zukunft stehen? 30 Sekunden, ab jetzt...

Antwort: „Made in Germany“ muss weiter für hochwertige Autos, Maschinen und anderes stehen. Wir wollen Industrieland bleiben, aber ein klimaneutrales. Das kriegt man nicht mit Verboten hin, sondern indem man Strukturwandel begleitet, zum Beispiel an grünem Stahl arbeitet und an anderen Projekten, die längst schon realisierbar sind. So können wir „Made in Germany“ auch in Zukunft stark halten.