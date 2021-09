Reaktionen aus Rheinland-Pfalz : Enttäuschung über historische Niederlage

Trier Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker bewerten den Ausgang der Bundestagswahl unterschiedlich.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) rief die Bürger am Tag vor der Wahl noch mal dazu auf, ihre Stimme abzugeben: „Unsere freie, vielfältige und demokratische Gesellschaft lebt von der Mitgestaltung der Menschen“, schrieb die Triererin auf Facebook. Eine lebendige Demokratie sei nicht selbstverständlich. „Mit Ihren Stimmen nehmen Sie direkten Einfluss auf die Politik in unserem Land.“

CDU-Landeschefin Julia Klöckner postete am Sonntagmittag ein Foto, das sie bei der Stimmabgabe zeigt. „Auch wenn ich schon viele Wahlen mitwählen durfte oder selbst zur Wahl stand, es ist und bleibt etwas Besonderes“, schrieb sie dazu.

SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz sagte unserer Redaktion: „Die Stimmung bei uns ist sehr gut. Vor wenigen Wochen standen wir noch bei 15 Prozent. Wir haben einen überzeugenden und mitreißenden Wahlkampf geführt – in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland.“ Über eine mögliche Koalition wollte sich Lewentz noch nicht äußern. „Klar ist aber schon jetzt: Die Menschen wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Die SPD hat stark hinzugewonnen, die Grünen haben hinzugewonnen, die FDP hat hinzugewonnen.“ In Richtung der rheinland-pfälzischen CDU sagte der SPD-Landeschef: „Julia Klöckner und Christian Baldauf haben diese CDU gegen die Wand gefahren.“