Bundestagswahl-Ergebnisse : So hat Landau in der Pfalz gewählt

Wie hat die CDU in Landau in der Pfalz abgeschnitten? Wie viele Stimmen erhielten die Parteien bei der Bundestagswahl 2021? Wir haben uns alle Bundestagswahlen seit der Wiedervereinigung 1990 angesehen. Hier finden Sie mit dem Ende der Auszählung die aktuellen Ergebnisse.

Am 26. September 2021 wurde in Deutschland zum 20. Mal der deutsche Bundestag gewählt. Es war zugleich die neunte Bundestagswahl seit der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland im Jahr 1990. Mit Ende der Auszählung finden Sie in diesem Text die aktuellen Ergebnisse. Außerdem blicken wir zurück: Wie wurde bei den vergangenen Wahlen seit 1990 in Landau in der Pfalz gewählt? Welcher Partei gaben die Wählerinnen und Wähler in Landau in der Pfalz in der Vergangenheit wie viele Stimmen?