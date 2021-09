Wahlbeteiligung, Gewinner und Co. : Das sind die vorläufigen Ergebnisse in Bundesgebiet

Bundesgebiet In 299 Wahlkreisen haben die Deutschen über die Besetzung des neuen Bundestages abgestimmt. Doch wie haben die Menschen in Ihrem Bundesland entschieden? Wie hoch war die Wahlbeteiligung? Die Ergebnisse für das Bundesland Bundesgebiet in der Übersicht.

Deutschland hat am 26. September 2021 einen neuen Bundestag gewählt, es ist die 20. Bundestagswahl insgesamt und die neunte seit der Wiedervereinigung. Wir haben die Ergebnisse der Abstimmung für die einzelnen Bundesländer aufgeschlüsselt. In diesem Text finden Sie die Wahlergebnisse für Bundesgebiet.

Die Erststimmen-Ergebnisse der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller weiteren Parteien zur Bundestagswahl 2021 und deren Entwicklung im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz.

Die Erststimmen-Ergebnisse 2021 für Bundesgebiet

CDU: 8,6 Prozent, 101.462 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der CDU im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,9 Prozent schlechter ausgefallen. Damals kamen die Christ-Demokraten auf 30,2 Prozent aller gültigen Erststimmen.

SPD: 21,5 Prozent, 252.982 Stimmen - Damit konnte die SPD ihr Erststimmen-Ergebnis im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um anderthalb Prozent steigern. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 24,6 Prozent aller gültigen Erststimmen.

AfD: 11,6 Prozent, 136.615 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der AfD im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 2,1 Prozent schlechter ausgefallen. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 11,5 Prozent aller gültigen Erststimmen.

FDP: 7 Prozent, 82.339 Stimmen - Damit konnte die FDP ihr Erststimmen-Ergebnis im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,6 Prozent steigern. Damals kamen die Freien Liberalen auf 7 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Linke: 3,1 Prozent, 37.003 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der Linken im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,8 Prozent schlechter ausgefallen. Damals kam die " Linke " auf 8,6 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Grüne: 9 Prozent, 106.330 Stimmen - Damit konnten die Grünen ihr Erststimmen-Ergebnis im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,3 Prozent steigern. Damals kamen die Grünen auf 8 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Sonstige: 12,9 Prozent, 152.112 Stimmen - Damit konnten sonstige Parteien ihr Erststimmen-Ergebnis im Land gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 7,2 Prozent steigern. Damals kam sonstigen Parteien auf 3,1 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Stärkste Kraft in Bundesgebiet

Während die Erststimmen also den Direktkandidaten bestimmen, wird mittels der Zweitstimme bestimmt, wie viele weitere Sitze eine Partei im deutschen Parlament besetzen darf. Die weiteren Plätze werden über die sogenannten Landeslisten der Parteien vergeben. Die meisten Zweitstimmen in Bundesgebiet gingen dieses Jahr an die CSU. Sie ist damit Wahlsieger.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller sonstigen Parteien zur Bundestagswahl 2021 und deren Entwicklung im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse 2021 für Bundesgebiet

CDU: 7,4 Prozent, 87.108 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die CDU somit 4,2 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielt 47.749 Stimmen weniger als vor vier Jahren. Damals kam die Christlich-demokratische Union auf 26,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

SPD: 21,8 Prozent, 9.539.381 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die SPD somit 4,2 Prozentpunkte besser ab, sie erhielt 51.435 Stimmen mehr als vor vier Jahren. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 20,5 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

AfD: 11,8 Prozent, 138.747 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die AfD somit 3,1 Prozentpunkte schlechter ab, die Partei erhielt -34.939 Stimmen weniger als noch vor vier Jahren. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 12,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

FDP: 9,9 Prozent, 116.446 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die FDP somit 1,4 Prozentpunkte besser ab, sie erhielt 17.529 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Freien Liberalen auf 10,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Linke: 3,3 Prozent, 39.324 Stimmen - Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 verlor die Linke somit -4,1 Prozentpunkte und -47.225 Stimmen. Damals erhielt die Partei rund 9,2 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Grüne: 10,3 Prozent, 120.932 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitten die Grünen somit 3,7 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 44.183 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Grünen auf 8,9 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Sonstige: 13,5 Prozent, 158.800 Stimmen - Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 gewannen die sonstigen Parteien somit 6,6 Prozentpunkte und 78.707 Stimmen hinzu. Damals erhielten die Parteien rund 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Die Wahlbeteiligung für Bundesgebiet

