Bundestagswahl-Ergebnisse : Wie zwischen 1990 und 2017 in der Verbandsgemeinde Maxdorf gewählt wurde

Maxdorf Wie hat die CDU in den 90er Jahren in der Verbandsgemeinde Maxdorf abgeschnitten? Wie viele Stimmen erhielten die Grünen bei der Bundestagswahl 2002? Wir haben uns die Ergebnisse aller Bundestagswahlen seit der Wiedervereinigung 1990 angesehen. Hier finden Sie die Ergebnisse.

Am 26. September 2021 wird in Deutschland zum 20. Mal der deutsche Bundestag gewählt. Es ist zugleich die neunte Bundestagswahl seit der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland im Jahr 1990. Anlässlich der diesjährigen Wahl blicken wir zurück: Wie wurde bei den vergangenen Wahlen seit 1990 in Verbandsgemeinde Maxdorf gewählt? Welcher Partei gaben die Wählerinnen und Wähler in Maxdorf in der Vergangenheit wie viele Stimmen?

Ergebnisse der Bundestagswahl 1990 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 39,7 Prozent, 2.881 Stimmen

: 39,7 Prozent, 2.881 Stimmen SPD : 39,5 Prozent, 2.871 Stimmen

: 39,5 Prozent, 2.871 Stimmen Die Grünen : 4 Prozent, 294 Stimmen

: 4 Prozent, 294 Stimmen FDP : 12,3 Prozent, 890 Stimmen

: 12,3 Prozent, 890 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,3 Prozent, 19 Stimmen

: 0,3 Prozent, 19 Stimmen Sonstige Parteien: 4,2 Prozent, 305 Stimmen

Bei der Wahl am 2. Dezember 1990 wurde bundesweit die CDU zur stärksten Partei und Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt. Die Christ-Demokraten erhielten damals 43,8 Prozent der Stimmen. Die SPD kam auf 33,5 Prozent, die FDP auf elf Prozent. Die Grünen erhielten 3,8 Prozent, die PDS 2,4 Prozent. Diese fünf Parteien zogen damals in den Bundestag ein. Sonstige Parteien kamen auf 4,2 Prozent der gültigen Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 1994 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 39,8 Prozent, 3.135 Stimmen

: 39,8 Prozent, 3.135 Stimmen SPD : 42 Prozent, 3.304 Stimmen

: 42 Prozent, 3.304 Stimmen Die Grünen : 5,8 Prozent, 460 Stimmen

: 5,8 Prozent, 460 Stimmen FDP : 8,1 Prozent, 637 Stimmen

: 8,1 Prozent, 637 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,4 Prozent, 32 Stimmen

: 0,4 Prozent, 32 Stimmen Sonstige Parteien: 3,8 Prozent, 303 Stimmen

Bei der Wahl am 16. Oktober 1994 wurde bundesweit die CDU zur stärksten Partei gewählt. Die Partei von Bundeskanzler Helmut Kohl erhielten damals 41,4 Prozent der Stimmen. Die SPD mit Kanzlerkandidat Rudolf Scharping kam auf 36,4 Prozent. Drittbeste Partei wurden die Grünen, sie erhielten 7,3 Prozent aller gültigen Stimmen, die FDP 6,9 Prozent, die PDS kam auf 4,4 Prozent. Diese fünf Parteien zogen damals in den Bundestag ein. Sonstige Parteien kamen auf 3,6 Prozent der gültigen Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 34,2 Prozent, 2.806 Stimmen

: 34,2 Prozent, 2.806 Stimmen SPD : 44,6 Prozent, 3.661 Stimmen

: 44,6 Prozent, 3.661 Stimmen Die Grünen : 5,5 Prozent, 449 Stimmen

: 5,5 Prozent, 449 Stimmen FDP : 7,8 Prozent, 643 Stimmen

: 7,8 Prozent, 643 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 1 Prozent, 83 Stimmen

: 1 Prozent, 83 Stimmen Sonstige Parteien: 6,8 Prozent, 558 Stimmen

Bei der Wahl am 27. September 1998 wurde bundesweit die SPD mit Kanzlerkandidat Gerhard Schröder zur stärksten Partei gewählt. Die Sozial-Demokraten erhielten damals 40,9 Prozent der Stimmen. Die CDU kam auf 35,1 Prozent, die Grünen auf 6,7 Prozent. Die FDP erhielten 6,2 Prozent und die PDS kam auf 5,1 Prozent. Diese fünf Parteien zogen 1998 in den Bundestag ein. Sonstige Parteien kamen auf sechs Prozent der gültigen Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 34,2 Prozent, 2.770 Stimmen

: 34,2 Prozent, 2.770 Stimmen SPD : 43,1 Prozent, 3.487 Stimmen

: 43,1 Prozent, 3.487 Stimmen Die Grünen : 8,2 Prozent, 662 Stimmen

: 8,2 Prozent, 662 Stimmen FDP : 10,2 Prozent, 827 Stimmen

: 10,2 Prozent, 827 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,9 Prozent, 70 Stimmen

: 0,9 Prozent, 70 Stimmen Sonstige Parteien: 3,4 Prozent, 273 Stimmen

Bundesweit lieferten sich SPD und CDU am 22. September 2002 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Parteien kamen am Ende auf 38,5 Prozent der Stimmen. Weil die Grünen mit 8,6 Prozentpunkten das drittbeste Ergebnisse einfuhren, konnte Gerhard Schröder erneut Bundeskanzler werden. Die FDP kam auf 7,4 Prozent der Stimmen und zog ebenfalls in den Bundestag ein. Die PDS verpasste mit vier Prozent der Stimmen den Wiedereinzug. Die sonstigen Parteien kamen bundesweit auf drei Prozentpunkte.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 32,3 Prozent, 2.603 Stimmen

: 32,3 Prozent, 2.603 Stimmen SPD : 39 Prozent, 3.139 Stimmen

: 39 Prozent, 3.139 Stimmen Die Grünen : 6,6 Prozent, 529 Stimmen

: 6,6 Prozent, 529 Stimmen FDP : 12,7 Prozent, 1.023 Stimmen

: 12,7 Prozent, 1.023 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 5,1 Prozent, 411 Stimmen

: 5,1 Prozent, 411 Stimmen Sonstige Parteien: 4,4 Prozent, 351 Stimmen

Am 18. September 2005 wurde bundesweit eine vorzeitige Bundestagswahl abgehalten. Damals kam die CDU mit 35,2 Prozent auf den höchsten Stimmanteil, Angela Merkel wurde erstmals zur Kanzlerin gewählt. Die SPD kam auf 34,2 Prozent, die FDP erhielt als dritte Kraft 9,8 Prozent der Stimmen. Die Grünen zogen mit 8,1 Prozentpunkten in den Bundestags ein, sonstige Parteien erhielten 3,9 Prozent der Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 32,1 Prozent, 2.445 Stimmen

: 32,1 Prozent, 2.445 Stimmen SPD : 27,9 Prozent, 2.124 Stimmen

: 27,9 Prozent, 2.124 Stimmen Die Grünen : 8,5 Prozent, 647 Stimmen

: 8,5 Prozent, 647 Stimmen FDP : 17,2 Prozent, 1.315 Stimmen

: 17,2 Prozent, 1.315 Stimmen Die Linke : 8,3 Prozent, 634 Stimmen

: 8,3 Prozent, 634 Stimmen Sonstige Parteien: 6 Prozent, 461 Stimmen

Bei der Wahl am 27. September 2009 kam die CDU mit 33,8 Prozent auf das bundesweit stärkste Ergebnis. Die SPD dahinter erhielt lediglich 23 Prozent der Stimmen, der FDP gaben 14,6 Prozent aller Wählerinnen und Wähler ihre Stimme. Die neu gegründete Partei "Die Linke " schaffte es mit 11,9 Prozent auf Anhieb in den Bundestags, genauso wie die Grünen, die 10,7 Prozent der Stimmanteile bekamen. Sonstige Parteien kamen auf sechs Prozentpunkte.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 41,2 Prozent, 3.149 Stimmen

: 41,2 Prozent, 3.149 Stimmen SPD : 29 Prozent, 2.221 Stimmen

: 29 Prozent, 2.221 Stimmen Die Grünen : 7,2 Prozent, 550 Stimmen

: 7,2 Prozent, 550 Stimmen FDP : 6,6 Prozent, 505 Stimmen

: 6,6 Prozent, 505 Stimmen Die Linke : 4,4 Prozent, 339 Stimmen

: 4,4 Prozent, 339 Stimmen AfD : 5,5 Prozent, 424 Stimmen

: 5,5 Prozent, 424 Stimmen Sonstige Parteien: 6 Prozent, 458 Stimmen

Bundesweit kam am 22. September 2013 die CDU mit 41,5 Prozent aller gültigen Stimmen auf das beste Ergebnis, Angela Merkel wurde zum dritten Mal in Folge zur Kanzlerin gewählt. Die SPD kam damals auf 25,7 Prozent. Dahinter kamen die Linke auf 8,6 und die Grünen auf 8,4 Prozentpunkte und zogen in den Bundestag ein - anders als die FDP, die lediglich 4,8 Prozent erhielt. Die AfD trat erstmals zur Wahl an und erhielt bundesweit 4,7 Prozent aller gültigen Stimmen. Andere Parteien kamen noch auf 6,3 Prozent aller Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 in der Verbandsgemeinde Maxdorf

CDU : 33,2 Prozent, 2.675 Stimmen

: 33,2 Prozent, 2.675 Stimmen SPD : 24,5 Prozent, 1.975 Stimmen

: 24,5 Prozent, 1.975 Stimmen Die Grünen : 7,5 Prozent, 608 Stimmen

: 7,5 Prozent, 608 Stimmen FDP : 12 Prozent, 968 Stimmen

: 12 Prozent, 968 Stimmen Die Linke : 5 Prozent, 399 Stimmen

: 5 Prozent, 399 Stimmen AfD : 13,8 Prozent, 1.112 Stimmen

: 13,8 Prozent, 1.112 Stimmen Sonstige Parteien: 4 Prozent, 320 Stimmen

Das bundesweit beste Ergebnis erzielte am 24. September 2017 erneut die CDU. Die Partei von Kanzlerin Angela Merkel kam damals auf 32,9 Prozent aller gültigen Zweitstimmen. Die SPD dahinter erreicht nur noch 20,5 Prozent, während die AfD mit 12,6 Prozent erstmals den Einzug in den Bundestag schafft. Die FDP kam auf 10,7 Prozent, die Link auf 9,2 und die Grünen auf 8,9 Prozent Stimmanteile. Somit umfasste der Bundestag nach der Wahl 2017 sechs Fraktionen. Sonstige Parteien erhielten fünf Prozent aller gezählten Stimmen.

Bei den hier veröffentlichten Ergebnissen handelt es sich um Zweitstimmen-Ergebnisse. Diese haben wir der repräsentativen Wahlstatistik für die Wahljahre 1990, 1994, 1998, 2002, 2005, 2009, 2013 und 2017 entnommen. Der Bundeswahlleiter veröffentlicht diese Daten für jede der vergangenen Wahlen. Briefwählerinnen und Briefwähler sind dabei genauso berücksichtigt wie etwaige Gemeindereformen seit der Wiedervereinigung.

Nicht nur für die Verbandsgemeinde Maxdorf haben wir uns die Wahlergebnisse der vergangenen Jahrzehnte angesehen. Auch für alle übrigen Verbandsgemeinden und Städte in Rheinland-Pfalz finden Sie bei uns diese Informationen. Dafür müssen Sie einfach hier nach Ihrer Gemeinde suchen und den dazugehörigen Link aufrufen.

Aber natürlich blicken wir nicht nur zurück: Rund um die Bundestagswahl 2021 liefern wir Ihnen alle Informationen, Reaktionen, Hintergründe und Analysen. Am Wahlabend finden Sie bei uns alle Ergebnisse zu allen Wahlkreisen - in Echtzeit visualisiert und analysiert.