Politik einfach erklärt : Influencerinnen „Jung und Politisch“ erklären die Bundestagswahl

Interaktiv Trier/Berlin Zwei Teenager aus der Region Trier berichten aus Berlin über die große Politik. Für volksfreund.de erklären Sie ab sofort wöchentlich politische Zusammenhänge – einfach und (nicht nur) für junge Leute.

Victoria Lauer und Johanna Kürwitz stammen aus Konz beziehungsweise Pellingen. Im vergangenen Jahr haben sie ihr Abitur in Konz abgelegt. Neben der Schule arbeiteten sie schon damals an ihrer Instagram-Seite „Jung und Politisch“, auf der sie politische Zusammenhänge vereinfacht erklären. Allgemein werden diese zu kompliziert dargestellt, finden die beiden: „Das wollten wir ändern, um jungen Menschen den Einstieg in politische Themen zu erleichtern, Interesse zu wecken und die Angst vor dem ‚großen Begriff’ Politik zu nehmen“, begründen sie ihre Arbeit. Im März berichtete auch volksfreund.de über die beiden Teenager.