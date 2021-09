Bundestagswahl : Marlon Bröhr, Michael Maurer und Co. – So reagieren lokale Politiker in den sozialen Medien auf das Ergebnis im Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück

Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises Marlon Bröhr geht nach Berlin. Foto: Florian Schlecht

Traben-Trarbach/Morbach/Thalfang/Bernkastel-Kues Seinem Ärger direkt Luft machen oder sein Glück mit der ganzen Welt teilen - in Zeiten von Facebook, Twitter und Co. kein Problem. Auch nach der Bundestagwahl blieb es in sozialen Medien nicht ruhig, im Gegenteil: Was lokale Politiker zum Wahlergebnis ihres Wahlkreises 200 Mosel/Rhein-Hunsrück schreiben.

Was sagen lokale Politiker auf den sozialen Medien zum Wahlergebnis? Ein Blick in Facebook, Twitter und Co.

Das sagen andere Direktkandidaten

Julian Joswig, Direktkandidat der Grünen, hat es nicht in den Bundestag geschafft - „bitter“, wie er auf Twitter schreibt: „Leider habe ich den Einzug in den Deutschen Bundestag knapp verpasst. Das ist sehr bitter und zugleich freue ich mich, dass wir @gruene_rlp nun zukünftig 2 weitere (insg. 5) MdBs in unseren Reihen haben!“

Auf Facebook bedankte sich der 27-Jährige mit gemischten Gefühlen bei seinen Unterstützern. Einerseits freue er sich über das gute Wahlergebnis der Grünen, andererseits bedauere er, nicht selbst nach Berlin gehen zu können.

Freude hingegen bei der FDP: Direktkandidatin Carina Konrad zieht über die Landesliste in den Bundestag. „Von Herzen“ bedankt sie sich auf Facebook bei allen Wählern und Wahlkämpfern und sieht es als ihre „Verpflichtung, mich in Berlin mit aller Kraft für die Interessen meines Wahlkreises in Rheinland-Pfalz starkzumachen“.

Das sagt Marlon Bröhr

Der 47-Jährige kommentiert seinen Sieg in aller Kürze: „Direkmandat“ schreibt er und hängt ein Foto seiner gut gelaunten Gruppe an.

Bislang haben (Stand 13.40 Uhr) 112 User den Wahlsieg kommentiert, darunter auch Carina Konrad, die Bröhr gratuliert. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, fügt sie hinzu.