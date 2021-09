Bundestagswahl : Landrat gewinnt wohl das Direktmandat

Wittlich Nach den ersten Hochrechnungen standen die Chancen für Marlon Bröhr nicht schlecht, den Bundestagssitz von Peter Bleser zu übernehmen. Damit würde der Direktkandidat des Wahlbezirks Mosel/Rhein-Hunsrück-Kreis seit Beginn der Republik auf die CDU fallen. Was sagen die übrigen Kandidaten?

Bei den für die Plätze im Bundestag so wichtigen Zweitstimmen gab es im Mosel/Rhein-Hunsrück-Wahlkreis am Abend ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den der SPD und der CDU. Bei den Erststimmen, also den Stimmen, die für einen Kandidaten abgegeben werden, lag die CDU allerdings in Führung, was bedeutet, dass Direktkandidat Marlon Bröhr gute Aussichten hat, erstmals in den Bundestag zu kommen (Stand: 20.30 Uhr).