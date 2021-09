Politik : Neues Profil für die CDU gesucht

Marlon Bröhr zieht für den Wahlkreis 200 in den Bundestag. Foto: dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Wittlich/Kastellaun Die Konservativen mussten in alten schwarzen Hochburgen Stimmeinbußen hinnehmen. Direktkandidat Marlon Bröhr und Kreisvorsitzender Dennis Junk nehmen dazu Stellung

Wittlich/Kastellaun Marlon Bröhr hat das Direktmandat für Berlin erhalten, aber dennoch hat die CDU im Wahlkreis 200 Stimmeinbußen hinnehmen müssen. Warum das so ist? „Ich glaube, es ist immer schwierig wenn eine Partei nach vielen Jahren der Kanzlerschaft diese Person nicht mehr hat. Es wird nun darum gehen müssen, dass man sich als CDU klarer vom Wahlprogramm der SPD unterscheidet,“ sagt Bröhr. Der Blick dürfe sich nicht nur auf die Spitzenkandidaten richten, sondern man müsse auch in die verschiedenen Programme schauen.

Bröhr: „Das Programm der CDU muss sich deutlich von dem der SPD abgrenzen. Wir brauchen mehr Dynamik und mehr Lautstärke für das eigene Klientel.“ Dazu zählen aus seiner Sicht auch Handwerker, Landwirte, die nicht am Freitag auf die Demo gehen können, aber dennoch vertreten sein wollen. „Es gibt zum Beispiel viel Gerede über Gendersternchen und der ‚Normalo‘ fragt sich, ob er in dieser Debatte überhaupt noch auftaucht.“ Aber auch für diese Menschen müssen wir uns einsetzen. In der Demokratie gilt nach wie vor das Mehrheitsprinzip.