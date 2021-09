Politik : Parteifreunde nehmen Stellung

Wittlich Wie sehen die regionalen Politiker das Wahlergebnis? Der TV hat weitere Freunde der Direktkandidaten um eine Stellungnahme gebeten.

Daniel Müller, Fraktionsvorsitzender der FDP in Wittlich-Land, meint: „Ich glaube es ist mehr als ersichtlich, dass die Große Koalition so nicht mehr gewollt ist. Die FDP ist die richtige Alternative für die Menschen. Die Menschen trauen der FDP das Thema Digitalisierung zu. Direktkandidat Ralf Berlingen (Wahlkreis 202) war sehr engagiert. Ich kenne ihn schon lange. Er hatte keinen einfachen Stand, da er aus Daun kommt und daher gar nicht so bekannt war. Aber er hat viele Termine wahrgenommen in Schulen, Unternehmen, Seniorenheimen und einen sehr engagierten Wahlkampf geführt. Er ist ein sehr engagierter Europäer und ein engagierter FDPler.“