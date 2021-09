Wahl-Updates : Bundestagswahl im Wahlkreis Bitburg: Ergebnisse, Ereignisse und Reaktionen im Live-Ticker

Zum Wahlkreis Bitburg gehören bei der Bundestagswahl 2021 die Landkreise Bitburg und Vulkaneifel sowie Teile des Kreises Bernkastel-Wittlich. Foto: dpa/Michael Kappeler

Liveblog Bitburg Aus dem Wahlkreis Bitburg wird ein Direktkandidat nach Berlin gehen und dort die heimische Region vertreten. Wer das sein wird und was am Wahltag in den Landkreisen geschieht, erfahren Sie hier im Live-Ticker zur Bundestagswahl 2021.

Wer holt das Direktmandat im Wahlkreis Bitburg und wie wird in den Gemeinden gewählt? Das erfahren Sie in unserem Live-Ticker, der Ihnen alle Updates aus dieser Region liefert.

Bei der Bundestagswahl 2021 erstreckt sich der Wahlkreis Bitburg über mehrere Landkreise. Es gehören vollständig dazu die Kreise Bitburg und Vulkaneifel sowie aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich die verbandsfreie Gemeinde Wittlich, die Verbandsgemeinde Wittlich-Land und Teile der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Details finden Sie in der Beschreibung des Wahlkreises 202.

Aktuelle News finden Sie auch in den Live-Tickern für den Wahlkreis Trier und den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück.