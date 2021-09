Auszählung läuft : Landratswahl im Eifelkreis: Andreas Kruppert wird das Rennen machen - Er liegt klar vor Dr. Julia Köster

Wer nimmt den Platz von Joachim Streit als neuer Landrat im Eifelkreis ein? Andreas Kruppert wird es werden und nicht Dr. Julia Köster. Nur noch ein Wahlkreis fehlt für seinen Sieg.

Bereits zu Beginn setzt sich Andreas Kruppert bei der Wahl für das Landratsamt im Eifelkreis an die Spitze.

Julia Köster vor der Wahl: „Ich will wissen, wo der Schuh drückt“

Andreas Kruppert (42 Jahre alt), verheiratet mit Kathrin und Vater von zwei Töchtern (Marlena, zehn Jahre, Liann, sechs Jahre) lebt seit 2009 in Sülm. Nach dem Abitur in Biesdorf sowie dem Zivildienst im Krankenhaus Bitburg hat er eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Verbandsgemeinde Neuerburg absolviert, trat 2002 in den gehobenen Verwaltungsdienst bei der ADD Trier, wechselte 2005 zur Kommunalaufsicht bei der ADD Trier und ist seit 2010 Bürgermeister der VG Arzfeld. Sein ehrenamtliches Engagement: Mitglied des Kreistages Bitburg-Prüm, Vorsitzender des Ortsvereins Arzfeld des Deutschen Rotes Kreuzes, Bezirksvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes im Bezirk Trier.