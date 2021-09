Bundestagswahl : Mit Schwung und Kochlöffel in den Bundestag

SPD-Kandidatin Verena Hubertz ist über eine guten Listenplatz abgesichert. Doch am Wahlsonntag hofft sie auch, das Direktmandat im Wahlkreis Trier-Saarburg zu gewinnen. Foto: TV/Katharina de Mos

Konz Als erfolgreiche Start-up-Unternehmerin hat sich Verena Hubertz in der Region bereits einen Namen gemacht. Nun zieht sie als Neuling in den Bundestag ein und hofft, viel zu bewegen.

„Verena Hubertz“, sagt Verena Hubertz zur Wahlhelferin hinter der Plexiglasscheibe und klingt dabei aufgekratzt und fröhlich. Für die junge Politikerin ist es ein besonderer Tag. Denn zum ersten Mal kann sie sich selbst wählen.

Umgeben von historischen Kutschen, Schlitten und Milchkannen macht die 33-Jährige, die sich für den Wahltermin extra einen SPD-roten Blazer übergezogen hat, kurz darauf im Wahllokal des Freilichtmuseums Roscheider Hof ihre Kreuzchen. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss ist, ob sie das erhoffte Direktmandat im Kreis Trier-Saarburg gewinnt, so ist es dank SPD-Listenplatz 6 doch sicher, dass sie bald in Berlin sein wird.

Sogar sehr bald schon. Die erste Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion, an der die Konzerin teilnehmen wird, ist bereits am Dienstagabend.

Nicht nur auf all den Plakaten mit rotem Hintergrund – auch auf Pizzakartons konnte man der jungen blonden Frau zuletzt begegnen. Beim Dartspielen im Kneipenwahlkampf. Oder bei der Lektüre des Handelsblatts, das vor wenigen Tagen ausführlich darüber berichtete, was eine erfolgreiche Start-up-Gründerin dazu bringt, ihren Posten als Geschäftsführerin aufzugeben und in die Politik zu gehen.

Wenn sie etwas mache, dann mache sie das ganz. Zu 100 Prozent, sagt Hubertz, die bis vor kurzem Chefin von rund 60 Mitarbeitern war. 2014 war ihre gemeinsam mit einer Mitgründerin entwickelte Koch-App „Kitchen Stories“ an den Start gegangen, wurde kurz darauf von Apple entdeckt, lockte Investoren an und wird weltweit inzwischen von mehr als 17 Millionen Menschen genutzt. Noch immer strahlt Hubertz stolz, wenn sie davon erzählt, wie Apple Chef Tim Cook sie 2017 in der Start-up-Küche besuchte. Ihre Anteile an dem Unternehmen behält sie. Den Chefsessel jedoch nicht.

Wieso plötzlich Politik? Und wie schafft man das so schnell? Für andere, die nach Berlin wollen, beginnt der lange, steinige Weg nicht selten jung in winzigen Ortsgemeinderäten. Hubertz hingegen verlässt Berlin Ende 2020 für den Wahlkampf Richtung Konz und kann nun – nur ein Dreivierteljahr später – in ihre zwischenzeitlich untervermietete Hauptstadtwohnung zurückkehren. Wie das?

Ganz so plötzlich passierte es dann doch nicht. Sie sei bereits seit elf Jahren in der SPD, betont Hubertz. Den Ausschlag dafür hatte 2009 eine Rede des damaligen Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier vor der Porta Nigra gegeben. Er kündigte damals einen Mindestlohn an und sprach der jungen Frau so aus der Seele. Sie hatte sich ihr Studium mit einem Nebenjob bei einem Fast Food Restaurant finanziert, das ihr sechs Euro die Stunde zahlte. Sechs Euro. Genau wie jenen, die damit eine ganze Familie ernähren mussten. Für einen Mindestlohn von mindestens zwölf Euro pro Stunde will sich Hubertz nun in Berlin einsetzen.

„Ich will einen Sinn sehen, in dem, was ich tue, und ich will etwas bewegen“, sagt die 33-Jährige, die sich darüber ärgert, dass Deutschland bei der Elektromobilität so hinterherhinkt, dass man immer noch nicht digital seinen Personalausweis beantragen könne und ständig durch Funklöcher fahre.

Auf dem Sommerfest der Berliner Landesvertretung habe sie 2020 die SPD-Abgeordneten Sven Teuber und Lothar Rommelfanger getroffen. Und auch „mit Malu und Katarina“ über eine mögliche Bewerbung als Direktkandidatin im Kreis Trier-Saarburg gesprochen – eine Wahl, bei der sie sich gegen ihre Mitbewerber durchsetzte. Um sicher zu sein, dass der Weg in die Politik wirklich das Richtige für sie ist, hatte sie ein Coaching mit einem der Führungskräfte-Trainer ihres Unternehmen absolviert. Seitdem weiß sie genau, dass sie im Bundestag mitmischen will. Für mehr Digitalisierung, bezahlbaren Wohnraum, mehr Klimaschutz, weniger Bürokratie sowie Löhne und Renten, von denen die Menschen leben können.

Auch ganz klassischen Haustürwahlkampf hat die Hobbyköchin gemacht, um ihr Ziel zu erreichen. Täglich sei sie seit Anfang Juni unterwegs gewesen. In 84 Orten der Region. Mit einem Kochlöffel in der Hand und dem Versprechen, die Berliner Politik aufzumischen. „Ich will Schwung reinbringen“, sagt sie am Sonntag auch im Roscheider Hof, strahlt und schwingt einen imaginären Kochlöffel wie einen Zauberstab.