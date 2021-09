Wahltag im Wahlkreis für Trier und Trier-Saarburg : Hohe Beteiligung, spannend wie lange nicht

Foto: Rainer Neubert 51 Bilder Bundestagwahl in Trier: Auszählung in der Arena Trier

Trier/Konz/Kordel/Mandern In den Wahllokalen in Trier und im Landkreis zeigen sich am Sonntag zwei Trends: Zwar gibt es wie erwartet sehr viele Briefwähler, trotzdem ist auch der Andrang vor Ort an den Wahlurnen groß. Und der Ausgang ist so ungewiss wie selten.