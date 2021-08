Bundestagswahl : Er will die Digitalisierung voranbringen - Bundestagswahlkandidat Andreas Steier im Porträt

Pellingen Andreas Steier (CDU) tritt an, sein Bundestagsdirektmandat zu verteidigen. Was ihn antreibt.

Bei der vorherigen Wahl hatte Andreas Steier die meisten Erststimmen erhalten. Der 49-jährige Diplom-Ingenieur tritt nun ein weiteres Mal für die CDU als Direktkandidat an. Die Arbeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag ist aus Steiers Sicht stark von den Ausschüssen geprägt, in denen man sich mit fachpolitischen Fragen auseinandersetzt. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf Feldern, bei denen er von seiner Berufserfahrung im Maschinenbau profitiert. „Insbesondere die Felder Innovation und Künstliche Intelligenz möchte ich voranbringen“, bekräftigt er. An entsprechenden Strategien der Bundesregierung wirkte er in den vergangenen Jahren maßgeblich mit und auch bei der Anpassung von Regeln wie beim DIN (Deutsches Institut für Normung) sah er sein Fachwissen gefragt.

In seiner Heimat findet Steier auch den passenden Ausgleich in der Freizeit. Die aktive Fußballer-Laufbahn habe er zwar schon vor geraumer Zeit an den Nagel gehängt, mit seinen alten Mannschaften in Pellingen und Lampaden fühle er sich aber nach wie vor verbunden. „Am besten abschalten kann ich, wenn ich in unserer Streuobstwiese unterwegs bin“, verrät der Bundestagsabgeordnete eine weitere Vorliebe. Bei 70 Bäumen kommt da einiges an Arbeit zusammen: Vergangenes Jahr wurden 50 Zentner Äpfel geerntet. Das „Mähen“ übernehme zum Glück ein befreundeter Landwirt, der seine Tiere in dem steilen Gelände weiden lasse. So bleibt Steier noch Zeit, um nach seinem Bienenvolk zu sehen: „Honig gibt es dieses Jahr aber keinen, das Wetter hat nicht gepasst.“ Zu guter Laune können bekanntlich auch gutes Essen und Musik beitragen. Kulinarisch überzeugt Steier vor allem gut bürgerliche Küche. Und die italienische, ergänzt er: „Meine Frau kocht gerne italienisch, ihre Vorfahren sind von Italien in die USA eingewandert.“ Musikalisch fühlt sich der Pellinger in der Welt von klassischem bis hartem Rock am wohlsten.