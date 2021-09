Volt, Internationalistische Liste, Unabhängige und eine Einzelbewerberin : Kandidaten im Wahlkreis Trier: Weniger Diskriminierung, mehr Unabhängigkeit

Trier In den Bundestag kommen, ohne die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen: Das erhoffen sich die Direktkandidaten von Internationalistische Liste, Volt und Unabhängige. Zudem gibt es eine parteilose Bewerberin. Das sind Ihre Ziele:

15 Kandidaten und Kandidatinnen wollen im Wahlkreis 203 (Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg) in den Bundestag einziehen. In zwei Teilen stellen wir die Bewerber der kleineren Parteien sowie parteilose Anwärter und ihre Ziele vor.

Anna Bartholomé (Internationalistische Liste/MLPD), Alter: 72, Wohnort: Gelsenkirchen, Beruf: Journalistin

Politischer Werdegang: Aufgewachsen in einer kinderreichen Arztfamilie in der Eifel begeisterte ich mich schon als rebellische Schülerin für Karl Marx und Rosa Luxemburg. Während meines Lehrerstudiums organisierte ich mich in einer Vorläuferorganisation der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Seither arbeite ich für sie als Journalistin, besonders für die „Rote Fahne“.

Diese Themenfelder liegen mir besonders am Herzen: Die Arbeiterinnen und Arbeiter im Ruhrpott wussten mich immer an ihrer Seite im Kampf um Arbeits- und Ausbildungsplätze. Ich bin engagiert in der kämpferischen Frauenbewegung. Dazu gehört, gegen die Diskriminierung von Lesben und Schwulen anzutreten. Zahlreiche Lateinamerika-Reisen haben meine internationalistische Überzeugung gestärkt: Dieses imperialistische Weltsystem mit seiner nur der Profitmaximierung dienenden Zerstörung von Mensch und Natur muss revolutionär überwunden werden.

In meiner kommunalpolitischen Arbeit in einem überparteilichen Wahlbündnis ist es mir ein Herzensanliegen, die Menschen zu ermutigen, für die unserer Stadt besonders armen Kinder aufzustehen – von denen viele aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien kommen.

Auch hier steht die internationale Solidarität gegen faschistische Spalter und Hetzer an erster Stelle.

Mit einem solchen Anspruch möchte ich in den Bundestag gewählt werden.

Jens Ahnemüller (Unabhängige - für bürgernahe Demokratie), Alter: 59, Wohnort: Konz, Beruf: gelernter Kfz-Mechaniker

Politischer Werdegang: von 2013 bis 2018 war ich Mitglied der AfD, Kreisvorsitzender Trier-Saarburg, von 2016 bis 2021 Mitglied des Landtags, kandidiere jetzt mit der Unterstützung von „UNABHÄNGIGE“ - für bürgernahe Demokratie, zurzeit Mitglied im Kreistag Trier-Saarburg und im Stadtrat Konz.

Diese Themenfelder liegen mir besonders am Herzen:

Der Parteifilz und die Korruption müssen unterbunden werden. Ich will mehr Transparenz und wahre Volksvertreter und keine Scheinpatrioten und Lobbyisten, denn das Volk ist der Souverän. Direkte Demokratie auch auf Bundesebene und mit abgesenkten Quoren auch auf Landesebene.

Die Verkehrsinfrastruktur ist eine große Baustelle. KFZ- und Energiesteuer müssen, wie einst angedacht, in Verkehrsprojekte fließen und dürfen nicht zweckentfremdet werden. Wir benötigen einen schnell durchsetzbaren Sanierungsplan und kürzere Planungs- sowie Ausführungszeiten. Die Rechtsstaatlichkeit und Deutschlands Sicherheit sowie die Renten, die Kaufkraft des Euros und die Versorgung und Absicherung des Energie- und Strombedarfs sehe ich als nicht gegeben oder nicht gesichert an. Subventionen für waghalsige „Energiebeschaffung“ sind nicht weiter fortzuführen und die Abschaffung von erprobten sicheren und zuverlässigen Energieträgern ist fortzuführen unter Beachtung umweltverträglicher Aspekte. Die Forschung in all diesen Bereichen ist voranzutreiben statt parteipolitischen Ideologien zu folgen. Ich möchte wieder sagen können: „Ein Land, in dem wir gut und gerne leben.“

Dr. med. Ingrid Moritz (parteilos), Alter: keine Angabe, Wohnort: Trier, Beruf: Bürokauffrau, Diplom-Sozialarbeiterin, Fachärztin mit Promotion

Politischer Werdegang: Stadträtin im Stadtrat in Trier (parteilos)

Besonders am Herzen liegen mir folgende Themenfelder:



1. Mehr Menschenwürde und Wertschätzung

2. Bessere Arbeitsbedingungen für medizinisches und pflegerisches Personal

3. Keine Besteuerung der Renten oder Kürzung der Witwenrenten

Ich möchte erreichen, dass mehr Parteilose in die Parlamente kommen. Je mehr parteiunabhängige Abgeordnete im Parlament sind, umso eher wird im Sinne der Bürger abgestimmt. Mehr Kompetenz statt Zivilversager mit Parteiräson und Versorgungsmentalität im Parlament.

Die Tätigkeit als Abgeordneter ist ein gut bezahlter Hauptjob. Bezahlte Nebentätigkeiten müssen daher verboten werden. Aufsichtsrats- und Verwaltungsratspöstchen sollte man besser mit Menschen aus der normalen Bevölkerung besetzen. Die hätten dann einen Job und Landräte aus Leidenschaft könnten sich ihrer eigentlichen Aufgabe widmen. Abgeordnete mit Nebenjob sind offensichtlich mit ihrem Hauptjob im Parlament nicht ausgelastet.

Auch Einflussnahme (Lobbyismus), muss verboten werden. Nach dem Rechtsverständnis vieler Menschen handelt es sich hierbei schlicht um Korruption, die gut bezahlt oder anderweitig honoriert wird. Erst wenn diese Voraussetzungen wieder Berücksichtigung finden, können wir sicher sein, dass Abgeordnete tatsächlich nur für die Bürger da sind.

Bettina Wolff (Volt), Alter: 29 Jahre, Wohnort: immer unterwegs zwischen Köln und Trier (an der Mosel aufgewachsen), Beruf: Fraktionsgeschäftsführerin im Regionalrat Köln, Journalistin

Politischer Werdegang: 2013 Gründung einer politischen Organisation, um bei der Europawahl 2014 zu kandidieren, 2014-15 als Präsidentin der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) UK gegen den Brexit aktiv, 2016-18 Journalistin für die F.A.Z., 2018 Vertreterin der Pulse-of-Europe-Bewegung beim ersten „People’s Vote March“ in London, 2021 Bundestagswahlkandidatin für Volt und Fraktionsgeschäftsführerin im Regionalrat Köln

Welche drei Themenfelder liegen mir besonders am Herzen?

1. Klimaschutz und Digitalisierung müssen soziale Gerechtigkeit verbessern und dürfen nicht die Schere zwischen Arm und Reich vergrößern. Denn Europa muss auf Solidarität aufbauen.

2. Das Einwanderungsland Deutschland muss sich zur Einwanderungsgesellschaft weiterentwickeln. Denn nur gemeinsam können wir Fortschritt erreichen.

3. Politik muss nachhaltig sein. Deshalb möchte ich massive Investitionen in diese vier Bs vorantreiben:

- Bildung auf allen Ebenen

- Bahn bzw. eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur

- Bürokratieabbau – auch durch Digitalisierung

- Bekämpfung von struktureller Diskriminierung/Rassismus und Gewalt.

Ich möchte in den Bundestag einziehen, weil für viele Trierer und Triererinnen Europa Alltag ist durch die Grenzregion zu Luxemburg, Belgien und Frankreich.

