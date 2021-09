Bundestagswahl: ÖDP, die PARTEI, die Basis und DKP : Kandidaten im Wahlkreis 203 Trier: Gerechtigkeit, Transparenz, Biergutscheine

Trier/Saarburg In den Bundestag kommen, ohne die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen: Das erhoffen sich die Direktkandidaten von ÖDP, die PARTEI, die Basis und DKP. Wir stellen sie und ihre Ziele vor.

15 Kandidaten und Kandidatinnen wollen im Wahlkreis 203 (Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg) in den Bundestag einziehen. In zwei Teilen stellen wir die Bewerber der kleineren Parteien sowie parteilose Anwärter und ihre Ziele vor.

Politischer Werdegang: Ich bin 2018 in die ÖDP eingetreten, weil sie als einzige Partei im Programm verankert hat, dass es auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen kein unendliches Wirtschaftswachstum geben kann. In diesem Jahr wurde ich zum Kreisvorsitzenden und Direktkandidaten gewählt.

Mehr Demokratie: Leider setzen auf höchster Ebene immer noch diejenigen ihre Interessen durch, die das meiste Geld haben. Das sehen wir am Beispiel großer Energiekonzerne. Die ÖDP nimmt seit ihrer Gründung keine Spenden von Firmen an. Dies sollte für alle Parteien die gesetzliche Vorgabe sein. Ich setze mich außerdem für Bürgerräte und bundesweite Volksentscheide ein.

„Wirtschaft fördern” durch Biergutscheine: Alle reden nur davon, ich will handeln. Während der Corona-Krise mussten viele Gastronomen ihre Betriebe schließen und hohe Geldeinbußen hinnehmen. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, möchte ich Biergutscheine an die Bevölkerung verteilen, welche dann gegen ein Stubbi eingetauscht werden können.

Politischer Werdegang: Während meines Jurastudiums engagierte ich mich sowohl bei den Jusos und in der SPD, als auch im gewerkschaftlichen Bereich. Als Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung habe ich unter anderem Einblicke in den Bundestag und ins Parlament in Brüssel sowie bei der UN in Bonn gewinnen können.