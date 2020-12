Freizeit : Bunte Steine machen froh

Steine so weit das Auge reicht: Martina Straten, Nicole Bender-Weicherding und Lillith (von links) sind sehr stolz auf fast 2000 kleine Kunstwerke auf dem Geländer des Radweges am Ran-de von Reinsfeld. Foto: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

Reinsfeld/Konz (har/cweb) Happy Stones sind in der Region angekommen. Bei dem Trend aus den USA geht es darum, anderen mit bemalten Steinen eine Freude zu machen. Im Frühjahr kommen schnell 2000 Steine zusammen, die nun am Ruwer-Hochwald-Radweg bei Reinsfeld liegen.

Den Findern sollen sie Glück bringen, was besonders in Corona-Zeiten ja nicht schaden kann. In Konz-Roscheid bestücken Familien die Zwetschgenallee regelmäßig mit verzierten Kunstwerken. Viele Happy-Stone-Gruppen gibt es auch bei Facebook. Foto: Archiv/Herbert Thormeyer