Weitere Tipps, Hinweise und Berichte, wie ich ein Haus enegetisch saniere, gibt es in unserem Dossier „Grünes Bauen“: Wir erklären, was auf Vermieter zukommt, was man als Mieter selbst tun kann, um grüner zu wohnen und erläutern für werdende Bauherren, welche Vor- und Nachteile unterschiedliche Typen von Energiesparhäusern haben.