Jahresrückblick : Das war das Jahr 2020 im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich Von Corona über Projekte und besondere Ereignisse bis hin zu Politik und Wirtschaft - was die Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Jahr 2020 bewegte.

Vorwärts geht es bei Projekten im Landkreis. So wird die wichtige Verbindungsachse Cusanusstraße in Bernkastel-Kues saniert, die Schottstraße in Traben-Trarbach wird wieder freigegeben. Verzögerungen gibt es dagegen bei den Bauarbeiten an der Bieberbachbrücke bei Platten und auch für die Hunsrückquerbahn stehen die Signale noch auf Rot. Kinofreunde freuen sich über die Eröffnung des Kinopalasts Eifel/Mosel in Wittlich und Dr. Oetker baut im Rekordtempo Produktionshallen am Standort Wittlich.