Jahresrückblick : Das waren die regionalen Topthemen im Jahr 2020

Corona, Amokfahrt, Cyberbunker und vieles mehr: Das Jahr 2020 brachte viele Topthemen mit sich.

Viereinhalb schreckliche Minuten verändern am 1. Dezember das Leben einer ganzen Stadt und seiner Bürger. Ein Amokfahrer tötet und verletzt wahllos zahlreiche Menschen in der Trierer Fußgängerzone. Wer tut so etwas – und vor allem: Warum?

Die Nachricht aus Amerika sorgte Anfang Juni nicht nur in der Region Trier für Schlagzeilen: US-Präsident Donald Trump will ein Drittel der in Deutschland stationierten amerikanischen Streitkräfte abziehen – insgesamt rund 12 000 Soldaten. Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten verlegt, hieß es, ein anderer Teil kehre in die Vereinigten Staaten zurück.