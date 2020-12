Einzelhandel : Der Kampf um Kunden

Seit Corona ist Sabine Rehm aus der Buchhandlung Hildesheim verstärkt auf Social Media unterwegs. Foto: TV/Anja Theis

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein (ath) In der Eifel und im Vulkaneifelkreis bleiben in vielen Geschäften die Kunden weg. Einige bieten aus der Not heraus Lieferservices an – so wie Sabine Rehm, Inhaberin des Buchhandlung „Hildesheim“ in Prüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken