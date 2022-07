Wild, Nikolaus und Ehefrau Katharina Fuchs Luxemburg/Kanton Capellen/Garnich

Rohden, Matthias und Ehefrau Anna Schock Luxemburg/Kanton Luxemburg/Steinsel/Heisdorf

Hoffmann, Johann und Ehefrau Maria Weber Luxemburg/Kanton Remich/Lenningen

Wer sich über die Geschichte der Pioniere von São Pedro de Alcântara, möglicher Vorfahren oder auch wegen Interesse an der Partnerschaft mit der ersten deutschen Siedlung informieren will, kann mit Isabel Pitz Lichter in Kontakt treten und ihr eine E-Mail schreiben: isabel_lichter@outlook.com