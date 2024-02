Karneval Möhnen begeistern in der ausverkauften Altreia-Halle

Altricher Möhnen begeistern mit ihrer Möhnensitzung die ausverkaufte Altreia-Halle Rund 300 Närrinnen und Narren feierten am Samstag mit den Altricher Möhnen. Den Auftakt machten die „Neu-Möhnen“, die seit Jahren nur einen großen Wunsch hatten, endlich eine Altricher Möhne zu werden. Danach betrat eine Servicekraft die Bühne, die ordentlich aus dem Nähkästchen plauderte. Wie beim DFB Pokal Endspiel ging es weiter mit den Altricher Fussballfans die nur noch in Begleitung einer Psychologin auf den Sportplatz durften. „Die Partnersuche bei Elite-Partner“, ein „Mädelsabend in der Kocharena“ und ein „Hausmeister“ der immer wieder auftauchte brachten das Publikum ordentlich zum Lachen. Zahlreiche Sketche wie „Ein Tag danach-der Morgen nach der Möhnensitzung“, „Schlonz“ das beste Waschmittel für Familien und der „Wanderurlaub zweier Freundinnen“ rundeten das bunte Programm ab. Bei dem Lied „Oben Unten“ Live gesungen bebte die ganze Halle. Auch die „Deutsche Bahn“ machte an dem Abend halt in Altrich. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der „Blue Sparkles“ mit ihrem Tanz „Zeitreise“, eine Reise durch verschiedene Jahrzehnte der Musikwelt. Zum Programmabschluss machten die Altricher Möhnenmänner als Rettungsschwimmer David Hasselhoff Konkurrenz.

Foto: TV/privat