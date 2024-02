Weiberdonnerstag Wenn gleich drei Mal die Rathäuser von Bernkastel-Kues gestürmt werden (Fotos)

Bernkastel-Kues · An Weiberfastnacht ist in den Bernkastel-Kueser Rathäusern mächtig was los, denn nicht nur die Bernkasteler Möhnen sind unterwegs.

08.02.2024 , 15:36 Uhr

Die Bernkasteler Möhnen stürme das Rathaus der VG-Verwaltung 30 Bilder Foto: TV/Hans-Peter Linz

Neun Uhr am Morgen ist selbst für Karnevalisten ein wenig früh: Aber in Bernkastel-Kues geht es eben am „fetten Donnerstag“ schon direkt nach dem Frühstück los, wenn die Bernkasteler Möhnen ins Rathaus ziehen, um für die närrischen Tage die das Ruder zu übernehmen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Weiberdonnerstag: Rathausstürmung der VG-Verwaltung Bernkastel-Kues