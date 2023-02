Vier Stunden buntes Programm bot die große Galasitzung der Landscheider Biebeulen am vergangenen Samstag in der Landscheider Eifellandhalle. Ein buntes Programm voller Tanz-, Musik- und Sketcheinlagen hatten die Verantwortlichen des KV Landscheid für die rund 500 Karnevalsfreunde im Gepäck. Der Abend hatte einiges zu bieten, denn neben dem Gardetanz der Linsenbachnarren aus Binsfeld rundeten Showtänze u.a. zu den Themen ?Pyjamaparty der Teeniekracher aus Landscheid? oder die ?Hüttengaudi? der Burgnarren die Vorführungen ab. Ein besonderes Highlight waren die Schlager-Quickies aus Niederkail mit Wolfgang Petry, Micki Kraus und Co. Foto: Andreas Sommer