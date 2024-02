Fastnacht Karneval in Kinderbeuern: Die „Aspel-Mesche“ feiern 50 Jahre närrischen Frohsinn

Für erfolgreiche Showacts mitverantwortlich ist Annika Hermann. Sie tanzt sowohl in der Garde als auch in der Showtanzgruppe und ist seit ihrem fünften Lebensjahr aktiv ider fünften Jahreszeit dabei. „Im Karneval zu tanzen, macht mir extrem viel Spaß. Einmal hatte ich ein Jahr ausgetzt, doch das tat richtig weh.“ Auch Selina Ingenfeld tanzt seit ihren Kindertagen in der Garde der Aspel-Mesche. Begonnen hat sie bereits im Alter von sieben Jahren. „Ein besonderes Erlebnis ist dabei immer der Zusammenhalt in der Gruppe. Obwohl die Arbeit am Tanz stets im Mittelpunkt steht und wir gut ein halbes Jahr vor unseren Auftritten mit dem Üben beginnen, kommt auch der Spaß nie zu kurz“, sagt sie vor ihrem großen Showtanz-Auftritt.