Veranstaltung : So war es bei der Kappensitzung der Brucher Linsen

Bruch​ Lachen ist die beste Medizin. Das dachten sich auch die Verantwortlichen beim Karnevalsverein Bruch für ihre erste Kappensitzung am Samstag in der Gemeindehalle.

Die Kappensitzung stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Am Brocha Büsch, do es eppes loos, do feiern die Leit mat Hirsch und Hoos“ – was so viel bedeutet wie „mit Hirsch und Hase und allen, die hier leben feiern wir zusammen“, erklärt Michael Esch vom Karnevalsverein Brucher Linsen.