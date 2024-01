Fastnacht Kappensitzung in Morbach-Hundheim

Bei der Kappensitzung des Hundemer Karnevalvereins haben „DHL-Dieter“ und „UPS-Uli“ das Dorfgeschehen aufgegriffen – anhand von Briefen, die erst nach dem Vorlesen in der Bütt den Empfängern zugestellt wurden. Ortsvorsteher Elmar Weber strebe demnach eine Bundesgartenschau in Hundheim an. Und Walter Krämer habe sich mithilfe rollender Bierfässern für Olympia qualifiziert. Ebenfalls in der Bütt im voll besetzten Gemeindehaus: Pastor Michael Jakob mit seinem rheinischen Humor. Hinzu kamen schwungvolle Tänze wie die der Goldenen Reiter und der Dog City Girls.