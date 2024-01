Fastnacht KV Huckebein: Ein Hauch von Hollywood an der Mittelmosel

Solomariechen gab es hier gleich im Doppelpack: Anna-Lena Stablo und Marie Rösner tanzen schon von Kindheit an. Ihnen steckt das Karnevalsfieber sozusagen im Blut. Zudem zeigten sie auch im Huckebeinballett beim Gardetanz und in der Showtanzgruppe Chaosköpp ihr Können. Anna-Lena Stablo war schon beim Probeabend voller Vorfreude. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber es ist auch ein schönes Gefühl, hier vor ausverkauftem Haus auf der Bühne zu stehen“, sagt sie. „Es macht mir in jedem Jahr immer viel Spaß.“ Genau wie Rösner tritt sie schon seit einigen Jahren als Mariechen auf. In den Tänzen steckt oft monatelanges Training. „Wir sind schon seit Mai vergangenen Jahres dabei, unsere Tänze zu trainieren und stecken immer viel Herzblut in die Sache. Da freut man sich einfach darauf, sie den Leuten auch endlich einmal präsentieren zu können“, berichtet Marie Rösner.