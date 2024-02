Karneval 2024 Klein, aber fein: Das war der Meerfelder Fastnachtsumzug

Klein, aber fein: Das zeichnet den Fastnachtsumzug in Meerfeld aus. Angeführt vom Musikverein folgten weitere 13 Wagen- und Fußgruppen. Rund 200 aktive Karnevalistinnen und Karnevalisten beteiligten sich in diesem Jahr an dem närrischen Spektakel, das sich entlang der Meerbacher Straße durch den Ort zog.