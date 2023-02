Fastnacht : Riesengaudi beim Karneval in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues​ Nach zweijähriger Pause kehrt der Straßenkarneval am Samstagabend zurück in die Moselstadt. Traditionell startet der Umzug am Gerätehaus der Bernkasteler Feuerwehr und schlängelt sich vor historischer Kulisse vorbei an zahlreichen Schaulustigen über die Moselbrücke auf die Kueser Seite.

Von Andreas Sommer

Besonders imposant ist der extra für diese Karnevalssession gebaute rund 5000 Euro teure Themenwagen „Hamburger Elbphilharmonie“, der noch vor wenigen Tagen vom Leiwener Umzug ausgeschlossen wurde. Ein Missverständnis bei den Sicherheitsvorschriften hatte zu dem Ausschluss geführt. Dieses wurde inzwischen geklärt.

Elf fantasievoll kostümierte Fußgruppen nahmen teil. Foto: Andreas Sommer

Das Motiv spielt auf die Diskussion um den Bau einer Veranstaltungshalle in Bernkastel-Kues an Es ist mit seinen rund fünf Metern Höhe und elf Metern Länge ein echter Hingucker. Der Wagen brauchte zwei Anläufte, um die engen Kurven in der Bernkasteler Altstadt zu meistern.