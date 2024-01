Karneval Geheimnis um Prinzenpaar der Spumbaken gelüftet

Karnevalsgesellschaft Spumbaken Lieser 1949 e. V. Geheimnis um Prinzenpaar der Spumbaken gelüftet! Im Rahmen der Sessions-Eröffnungsparty mit Prinzenpaar-Proklamation am 26.01.2024 hat die Karnevalsgesellschaft Spumbaken Lieser 1949 e.V. ihr aktuelles Prinzenpaar inthronisiert und damit die Session 2024 eröffnet. Der Verein und das Prinzenpaar selbst konnten ihr Geheimnis bis zuletzt geheim halten, so wie es in Lieser schon seit vielen Jahren Tradition ist. Nach dem Einmarsch des Elferrates und der Begrüßung durch Sitzungspräsident Carsten Neuroth tanzte die Jugendgarde als Eröffnungsakt des Abends. Danach wurde unter tosendem Applaus das Prinzenpaar durch Elferrat, Jugendgarde und Prinzengarde auf die Bühne geführt. In der diesjähigen Session regieren Prinz Kai I. (Ehses) „Thronender Herrscher über den Marktplatz und närrisches Umland“ und seine Prinzessin Lisa I. (Ehses) „Prinzessin Lisa aus Lieser an der Lieser“ das närrische Volk der KG Spumbaken. Im Anschluss an die Zepterübergabe stellte sich das Prinzenpaar dem Publikum selbst vor und startete damit ein Feuerwerk aus Tanzdarbietungen. Neben den bereits erwähnten Garden wurde den Zuschauern ein buntes Programm mit Tänzen der Showtanzgruppe „CRAZY SPIDER LEGS“ und dem Männerballett geboten. Auch durften wir dieses Jahr ein Tanzmariechen-Duo der KG Cueser Schweden bei uns begrüßen, welches unsere Proklamation mit einem starken Auftritt bereicherte. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch! Ebenso freuten sich die vielen Zuschauer auf den Auftritt der Showtanzgruppe „SPIDERS“, die bunt und farbenfroh als Paradiesvögel durch die Narrhalla zogen. Nach diesem abwechslungsreichen Programm übernahm die Partyband „HELLO“ die Bühne und bot eine stimmungsvolle Show bis in die frühen Morgenstunden. Das Prinzenpaar 2024, Prinz Kai I. und Prinzessin Lisa I., freuen sich auf eine tolle Session und laden zu den weiteren Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft wie der Kinderkappensitzung am Sonntag, dem 04.02.2024 um 14.11 Uhr (Karten vor Ort erhältlich) und der großen Gala-Kappensitzung am Samstag, dem 10.02.2024 um 20.11 Uhr in die Narrhalla Lieser ein. Zur Gala-Kappensitzung können bei der Bäckerei Mertes und unter Ticket-KG@web.de noch Karten erworben werden. Am Rosenmontag, dem 12.02.2024 beginnt das Spektakel ab 11.11 Uhr auf dem Marktplatz mit der traditionellen Erbensuppenausgabe. Der Umzug startet um 14.11 Uhr ab der Turnhalle und die letzte Veranstaltung dieser Session ist dann die After-Zug-Party ab 16.11 Uhr in der Turnhalle (EINTRITT FREI!!!).

Foto: TV/Andreas Adams