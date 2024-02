Fastnacht 2024 Frauenpower und viele rote Herzen in Traben-Trarbach

Nahezu fest in weiblicher Hand war die erste Kappensitzung des KV Traben-Trarbach. Denn in fast allen Bühnenbeiträgen waren die Frauen in Natura oder gespielt in der Überzahl. Denn wenn Männer auf der Bühne ihre Vorträge zeigten, dann überwiegend verkleidet als Frau – mit Ausnahme von Günther Oberle. Das Gründungsmitglied des Vereins redete in seinem wahrscheinlich letzten Vortrag „nicht von Politik“.