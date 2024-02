Karneval Merscheider feiern bis tief in die Nacht

Sehr geehrtere Damen und Herren, anbei ein Bild (Der Fünferrat von links Anke Beicht, Steffi Marx, Vicky Rummel, Alex Adam Im Vordergrund Marco Petry) zu unserer Kappensitzung die am Samstag den 27.01 stattfand, und ein Vorschlagtext. Unten finden Sie die Akteure. Die Merscheider Karnevallisten sorgten im ausverkauften Gemeindehaus für ordentlich Stimmung. Mit einem abwechselungsreichen Programm hielt es keinen der 120 Zuschauern auf den Sitzen. Es wurde bis tief in die Nacht gefeiert, getanzt und gelacht. Der nächste Termin steht am 11.02 um 14:11 an, dann findet der traditionelle Fastnachtsumzug in Merscheid statt. Würden uns freuen wenn Sie unseren Artikel veröffentlichen würden. Mit freundlichen Grüßen aus Merscheid Alexander Adam Der Fünferrat: (Alex Adam, Vicky Rummel, Marco Petry, Anke Beicht und Steffi Marx) Ein Handwerker (Marius Schneider) Garde (Lina Künzer, Mia Janscher, Isabell Keuper, Klara Franz, Lea Adam, Leonie Franz, Emelie Martini und Melissa Vujic) Eine besorgte Mutter (Vicky Rummel) Mariechen Tanz (Emelie Martini und Leonie Franz) Vater und Tochter (Alex Adam und Lea Adam) Radio Kappesgarten (Klaus Schäfer) Die Bauarbeiter (Fabian Petry, Stefan Petry, Marco Petry, Alex Adam) Ein gestresster Urlauber (Andreas Schneider) Die Zaubershow (Vicky und Johannes Rummel) Männerballet (Marius Schneider, Richard Alt, Matthias Marx, Dennis Schäfer, Christian Bernard, Niklas Greber) Bauer Emil (Stefan Petry) Draffi Deutscher (Matthias Marx)

Foto: TV/privat