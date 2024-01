Fastnacht Musik liegt in der Luft: Monzelfelder Narren sind „trotz Ärger“ gut gelaunt

Auch die Büttenreden im ersten Teil des Abends konnten sich sehen lassen. Thomas Bach als Protokoller widmete sich der großen Politik und nahm die Regierungskoalition in die Pflicht: „Eine Ampel muss leuchten, nicht nur glimmen.“ Und so mancher wünsche sich die „Black Pearl“ zurück, „die mit der Raute“. Immerhin freuten sich die Grünen inzwischen, dass Finanzminister Christian Lindner, der nach dem Haushalts-Chaos die Milliarden verschiebe, inzwischen etwas von Krötenwanderung verstehe. Sitzungspräsident Mäddy Kropp und seine Frau Gerlinde widmeten sich in ihrem Vortrag dem alten und nie langweiligen Thema Mann und Frau. Krampfadern bei Frauen, Bierbäuche bei Männern und ein Bräutigam, der sich in der Hochzeitsnacht vornimmt, seine Frau so lange zu küssen, bis sie den Verstand verliert: „Das ist mir gut gelungen.“