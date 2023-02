Karneval : Nachtumzug ist ein Besuchermagnet

Bereits eine Stunde vor Start staute sich der Verkehr vor der Ortseinfahrt Osann. ?Milliunen Leit? kamen von nah und fern, um sich den Osanner Nachtumzug am Freitagabend nicht entgehen zu lassen. Trotz verschärfter Regeln beim Wagenbau waren überraschend viele Karnevalsmotivwagen aus der gesamten Region mit am Start. Unter anderem auch der Elbphilharmonie-Wagen der Anonymen Wagenbauer aus Bernkastel, denen ein übereifriger Verwaltungsbeamter durch seine Fehleinschätzung zu überregionaler Popularität verholfen hat. Die Zuschauer zeigten sich in bester Laune, unter den Karnevalisten herrschte eine ausgelassene Stimmung. Nach dem Umzug ging es weiter mit der Straßenparty in der Oestelbachhalle mit Kölscher Musik. Foto: Monika Traut-Bonato