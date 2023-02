Bauprojekt : Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Neues Besucherzentrum soll im Oktober eröffnen

Info

Das Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald entsteht in Otzenhausen, gleich neben dem Keltenpark. Es hat die Form eines abstrakten Keltenkreuzes und ist in mehrere Bereiche gegliedert. So werden sich die Gäste beispielsweise in der Gastronomie ausruhen oder in einem Shop Souvenirs kaufen können. Darüber hinaus werden sie die Gelegenheit haben, sich in einer Ausstellung über Natur, Tiere und die regionale Geschichte zu informieren. Mittelpunkt des Zentrums wird das Foyer. Von dort gelangen die Besucher über eine große Treppe ins Obergeschoss und den Außenbereich.

Zu Beginn der Planungen rechneten die Verantwortlichen mit Baukosten in Höhe von 8,1 Millionen Euro, davon sind 7,4 Millionen Euro förderfähig. Die 6,5 Millionen Euro, die Wirtschaftsminister Jürgen Barke im vergangenen Jahr übergeben hatte, stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und sind Teil dieses Zuschusses. Die restlichen Mittel steuern Land, Landkreis, Gemeinde und Deutsche Bundesstiftung Umwelt zu. Inzwischen belaufen sich die kalkulierten Gesamtausgaben auf 10,2 Millionen Euro. „Wobei bei den noch nicht vergebenen Leistungen eine Kostensteigerung von 30 Prozent angenommen wurde“, wie Bürgermeister Franz Josef Barth erläutert. Die Zahlen seien schon ziemlich genau und stabilisierten sich, weil bereits 88 Prozent der Bauleistungen vergeben sind.