Bunt und mit viel Sonnenschein für die Narren geht es in diesem Jahr in Berglicht zu: Beim Umzug durch das Dorf am Berg sind viele farbenfrohe Wagen und Fußgruppen unterwegs. Fünf Wagen (Abschlussfahrt Elferrat Lützerath, Bierbrauer vom KV, Irischer Pub, SV Berglicht im Stil der 80er, Garde) und sechs Fußgruppen (Musikverein, Nonnen und Pater, Fußgruppe Kinderschokolade, Hochwaldmilchsportler, Farbtöpfe, Kinderpiraten) erfreuen die vielen Menschen, die sich in bester Feierlaune am Straßenrand postiert haben. Anschließend lädt der Karnevalsverein ?Berja Wackesen? alle noch ein zur After-Zug-Party mit Michael Lorse im Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Monika Traut-Bonato