Blauer Himmel in herrliche Kulisse - Herz was begehrst du mehr. ?De Zuch kütt? in Burgen bei Veldenz - in kleiner Ausgabe, aber dennoch bunt, lustig und Stimmung machend. Es ist vermutlich der kleinste Karnevalsumzug in der Region (mit zwei Wagen und zwei Fußgruppen), was aber der Begeisterung keinen Abbruch tut. Mit dabei sind die Veldenzer Holzfäller, die Piraten aus dem Hinnabaach, eine ?Spirituosengruppe?, und der mächtige Wagen mit der Burg der KV Graftschafter Narren Veldenz. Am Straßenrand warten große und kleine Närrinnen und Narren, um gemeinsam zu singen, trinken und Süßigkeiten aufzusammeln. Und anschließend geht es noch zur After-Zug-Party am Sportplatz Foto: Monika Traut-Bonato