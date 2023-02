Fastnacht : Französische Gäste in Morbach beim Umzug

Foto: Christoph Strouvelle 26 Bilder Rosenmontagsumzug in Morbach

Besucheransturm in Morbach: Entlang der Zugstrecke in der Bahnhofstraße vom Altenheim bis zum Unteren Markt stehen die Fastnachtsfreunde in mehreren Reihen. Ergänzt werden die Morbacher Fußgruppen und Wagen durch Aktive aus benachbarten Dörfern.