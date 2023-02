Sogar die Sonne ließ sich wider Erwarten zeitweise blicken. Eine große Menge an Menschen säumte die Straßen in beiden Salmtaler Ortsteilen Salmrohr und Dörbach, um sich den gemeinsamen Karnevalsumzug der beiden Vereine KV Fix un Feerdisch und MV Salmrohr am Sonntag nicht entgehen zu lassen. Von der Dörbacher Neustraße bis hin zur Salmrohrer Moselstraße erstreckte sich der Narrenzug durch das idyllische Salmtal. Viele Fußgruppen und interessante Wagenbauten, die zum Teil aktuelles Dorfgeschehen als Thema hatten, sorgten für beste Laune bei den Zuschauern. Anschließend ging es noch närrisch weiter mit Party und Live-Musik in der Bürgerhalle Salmtal. Foto: Monika Traut-Bonato